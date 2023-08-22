На место ЧП выехали 11 спасателей и четыре пожарные машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сгорел частный коттедж. ЧП произошло вечером 19 августа на улице Горбуновской. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 19:09. На место ЧП выехали 11 спасателей и четыре пожарные машины.

- На площади 225 квадратных метров повреждены стены, кровля, перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме, - рассказали спасатели.

К 20:21 огонь удалось локализовать. Спустя шесть минут возгорание было потушено. Однако завершить работы спасатели смогли только к 21:49. Они провели проливку и разобрали сгоревшие конструкции.

Ранее, утром 21 августа, в аэропорту Кольцово прошла эвакуация. В аваиагавани объяснили, что там прозвучала пожарная тревога.

- Проводилась плановая проверка звукового оповещения системы противопожарной безопасности. Аэропорт работает в штатном режиме, - рассказали в Кольцово.

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