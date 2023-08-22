В Заречном родители пожаловались на воспитателя

В настоящий момент прокуратура и СК проводят проверку садика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном в детском саду № 50 «Солнышко» начались проверки после жалобы родителей. Как им стало известно от бывшей сотрудницы, детей обижала воспитательница. Родителям она рассказывала, как старшая воспитательница зажимала дверью малышей, могла их наказывать за непослушание.

- Я узнала, что 17 августа, во время ужина, одного из мальчиков воспитатель заставляла есть еду, упавшую на пол. Якобы тарелка разбилась, а ее содержимое подняли и дали ребеночку. Да, малыш играл с едой, разбрасывал запеканку, - говорит «КП-Екатеринбург» одна из мам воспитанников. - Воспитательница взяла его за руки и стала тащить между столиками. Она говорила: «Поднимай, убирай за собой». А потом, едва ли не тыкала носом в запеканку, как котенка.

Следственный комитет и прокуратура уже организовали проверку из-за жалоб родителей.

- Организовано проведение процессуальной проверки. Будут опрошены родители и сотрудники детского сада. По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба областного СК. В сети муниципальных садиков «Детство» «КП-Екатеринбург» сообщили, что директора вызвали в полицию.

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