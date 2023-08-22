Сотни школьников все лето преображали Нижний Тагил

Дети все лето работали на улицах Нижнего Тагила
Фото: Лев ИСТОМИН
Летом 2023 года 800 школьников вышли на улицы Нижнего Тагила, чтобы преображать родной город. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.
Ученики школ работали на территории собственных учебных заведений, а также на улицах города и в парках.
За труд на благо родного города участников трудовых отрядов и активистов наградили благодарностями от мэрии Нижнего Тагила за усердие и вклад в развитие города.
Отметим, что этим летом на главной площади Екатеринбурга проходит традиционный фестиваль "Атмофест", где представлены деревья и кустарники, которые потом рассадят на улицах города.
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