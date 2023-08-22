В Екатеринбурге расширят улицу Лоцмановых

Работы обойдутся администрации в 11,8 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге расширят и реконструируют улицу Лоцмановых. Администрация города уже начала искать подрядчика для проекта. Об этом следует из постановления главы Екатеринбурга Алексея Орлова на сайте мэрии.

- Планируемые результаты выполнения работ — повышение пропускной способности магистральной автомобильной дороги, связывающей Верх-Исетский район с центром города. Создание сбалансированной транспортной инфраструктуры в планировочном районе ВИЗ-Правобережный, - сообщается в документации.

Работы обойдутся администрации в 11,8 миллионов рублей, сумма будет выплачена в 2023 году и 2026 году. Поиски подрядчика должны завершиться до 31 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга появится новая улица. Она разместится от Мамина-Сибиряка до Свердлова. Пока улица называется Новая 1. Для ее создания изымут гаражные боксы на Мамина-Сибиряка 32, 36, 36а, 36в и 36г. Всего их 18.

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