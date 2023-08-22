В Екатеринбурге на Вторчермете появится новый микрорайон

На Вторчермете появится новая застройка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории закрытого мясокомбината в Екатеринбурге появится жилой комплекс. Компания-застройщик «Общество Малышева 73» планирует построить многоэтажки, детский сад и общественные пространства, сообщает интернет-портал 66.ру.

Застройщики провели совещание и сменили назначение нескольких кварталов на улицах Титова, Монтерской и Смоленской. Назначение этой зоны сменили с производственно-коммунальной на общественно-деловую.

- Это позволяет «Обществу Малышева 73» — правообладателю земли — строить на ней многоэтажные дома, - указано в сообщении портала.

На территории закрытого мясокомбината также планируется строительство центрального бульвара, районного парка и многоуровневого паркинга. Представители компании-застройщика пока не комментировали информацию.