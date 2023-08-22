В Каменске-Уральском установят еще десять камер видеонаблюдения

Новые камеры фиксации появятся на улицах Каменска-Уральского Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах Каменска-Уральского в 2024 году установят еще 10 камер видеонаблюдения для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом со ссылкой на главу городского отдела ГИБДД Алексея Морозова пишет портал KU66.RU.

Сейчас на улицах Каменска-Уральского есть 11 таких камер, после установки новых их число увеличится до 21.

На новом оборудование качество картинки значительно увеличится, чтобы позволит более тщательно мониторить ситуацию с нарушениями на дорогах города.

Ранее и.о. начальника ГИБДД города Екатеринбурга Александр Беляков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] о том, что электросамокаты мощностью более 250 ватт относятся не к средствам индивидуальной мобильности, а к транспортным средствам, поэтому на них нельзя передвигаться по тротуарам.

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