Автомобилисты могут объехать зону перекрытия по улицам Учителей, Омской и Сулимова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге снова продлили сроки закрытия улицы Учителей. Проехать нельзя будет до 15 сентября. На участке от улицы Июльской до улицы Сулимова модернизируют тепловые сети.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.
Работы проводит ООО «ЖБИ 2020».
В администрации отметили, что автомобилисты могут объехать зону перекрытия по улицам Учителей, Омской и Сулимова. Здесь же будет проезжать автобус № 28, следующий обычно по перекрытому участку.
Напомним, ранее улицу Учителей планировали открыть 15 августа.
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