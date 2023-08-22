На купюре имеется QR-код, который ведет на страницу Банка России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появились новые сторублевые купюры образца 2022 года. Банкнота имеет современные высокотехнологичные признаки подлинности, аналогичные тем, что разработаны для 200-рублевой купюры.

- Например, при наклоне становится видимым символ рубля, который в зависимости от расположения банкноты выглядит темным на светлом фоне или, наоборот, светлым на темном фоне, - рассказали в Уральском ГУ Банка России.

Помимо этого на купюре можно увидеть мелкие графические элементы, например, изображения самовара, колосьев, пряника, часовни, подковы и повторяющееся число «100». Для этого, правда, понадобится лупа.

Также на купюре есть QR-код, который ведет на страницу Банка России, где можно подробнее узнать о ее художественном оформлении и признаках подлинности.

Напомним, пятитысячная купюра с изображением Екатеринбурга поступит в оборот в конце 2023 года. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Какая именно достопримечательность столицы Урала будет изображена на банкноте, до сих пор не раскрывается - дизайн будет обнародован только в день ее выхода.

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