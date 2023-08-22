Двух екатеринбуржцев, напавших на пункт металлолома, осудили

Один преступник полностью признал свою вину, другой же до конца отрицал свою причастность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое мужчин предстали перед судом за нападение на пункт металлолома. 34-летний и 32-летний горожане проникли в здание, напали на работника и ограбили пункт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 6 ноября 2020 года. Трое мужчин приехали в пункт приема металла на улице Баумана. Двое из них пошли внутрь. Они якобы приехали сдавать металлолом. Однако вместо этого один мужчина напал на работника, он нанес не меньше 11 ударов по всему телу. Угрожая ножом, вор потребовал деньги. Другой в это время обыскивал помещение.

- После примененного к нему насилия потерпевший указал место хранение денежных средств – сумку на тумбе, которую нападавшие похитили вместе с находившимися в ней 82 тысяч рублей и на автомобиле ожидавшего их соучастника преступления скрылись, - пояснили в ведомстве.

Один преступник полностью признал свою вину, другой же до конца отрицал свою причастность. Так напавшего на работника мужчину приговорили к семи годам колонии, а его знакомому, обыскивающему здание, назначили два года обязательных работ с удержанием 10% зарплаты. Пока приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru