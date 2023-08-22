Житель Муравленко получил штраф за оскорбление полицейского

Суд приговорил жителя Ямала к штрафу за оскорбление представителя власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ямальском городе Муравленко суд вынес приговор в отношении мужчины, который оскорбил мужчину. Как выяснилось, наряд полиции приехал на вызов от местной жительницы в марте этого года. Стражи порядка выяснили, что к правонарушению имеет отношение 41-летний мужчина. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Этот мужчина в момент визита полицейских находился на лестничной площадке в нетрезвом состоянии. На требование показать документы и проехать в участок на предмет медицинского освидетельствования он отреагировал агрессивно грубым отказом.

- Он начал оскорблять представителя власти, высказывая в его адрес нецензурную брань, демонстрируя пренебрежительное отношение, - рассказывают в пресс-службе полиции Ямала.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представители власти», по решению суда обвиняемый выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.