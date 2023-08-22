Михаил Турецкий рассказал о значимости Екатеринбурга для России

Михаил Турецкий выступал в Екатеринбурге десятки раз
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Продюсер арт-группы «Хор Турецкого» выступил вместе с коллективом в Екатеринбурге в день 300-летия города.
В беседе с ИА «Уральский меридиан» артист рассказал, что впервые побывал в уральской столице в 1993 году и с тех пор выступал здесь десятки раз.
- С Екатеринбургом у нас любовь, которая с годами становится только крепче. Если сегодня нужно показать в России город, в котором динамично развивается инфраструктура, то это – Екатеринбург, - рассказывает Михаил Турецкий.
Артист рассказал, что после того как от коронавируса скончался солист «Хора Турецкого» Борис Горячев, в коллектив пришел Микаэль Атаманович, человек с прекрасным голосом. Сейчас Турецкий работает с ним.
- Вот увидите, спустя несколько лет вы просто не узнаете этого молодого человека, - говорит Михаил Турецкий.