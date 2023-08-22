В Екатеринбурге пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей

Дедушка набрал кредитов, поверив мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 68-летний пенсионер в середине августа отдал мошенникам более миллиона рублей своих и кредитных денег.

- Горожанину позвонил неизвестный, представившийся следователем. Он сообщил, что со счета мужчины якобы производятся незаконные переводы за границу. Строгий голос припугнул собеседника уголовной ответственностью, а также посоветовал немедленно обезопасить свои сбережения, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

После этого пенсионеру позвонил мужчина, представившийся сотрудников Центробанка. Он рассказал дедушке, что на его имя неизвестные пытаются взять кредиты и ему нужно оформить «зеркальный» кредит, а деньги перевести на безопасные счета.

Пенсионер поверил звонившим, сел на заказанное ими такси и набрал в разных банках кредитов. Пришел в себя он, только когда отправил через банкомат последние деньги. Он попытался перезвонить на номер, с которого ему звонили, но он оказался недоступен.

Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция вновь напоминает о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомцам свои деньги, кем бы они не представлялись.

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