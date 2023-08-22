Свердловская область получила еще 304 миллиона на газификацию

Свердловчане могут подавать заявки на бесплатное подключение к газу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила еще 304 миллиона рублей на газификацию. Это позволит продолжить бесплатно проводить трубы в газифицированные населенные пункты. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Направленные региональному оператору газификации АО «Газэкс» средства позволят продолжить программу социальной газификации в Арамили, Дегтярске, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Нижних Сергах, в Первоуральске и сельских населеных пунктах Первоуральского городского округа, Ревде, Сысертском и Ачитском районах, – отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Свердловчане могут подавать заявки на бесплатное подключение к газу. Сделать это можно тремя способами: через сайт Госуслуг, в личном кабинете на портале единого оператора газификации и в офисе газораспределительной организации.

Ранее в Свердловской области на два миллиарда рублей увеличили финансирование сферы ЖКХ. Дополнительные средства выделили по поручению Евгения Куйвашева. Деньги будут направлены на развитие коммунальной инфраструктуры и обновление объектов ЖКХ. Часть этих средств, 600 миллионов, используют уже в 2023 году.

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