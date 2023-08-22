В Асбесте трех детей обнаружили в одной квартире с мертвыми родителями

Следователи проводят проверку после смерти пары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте в доме на улице Ленина утром 21 августа обнаружили тела 33-летнего Александра и его 32-летней Юлии. В этой же квартире находились трое их дочерей - девочки пяти и четырех лет и годовалая малышка.

- Сотрудники полиции личности умерших установили. Ими оказались ранее судимый в 2006 - 2022 годах за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков мужчина и его жена ранее судимая в 2018 году за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. - Их тела находились на кухне.

Двух девочек постарше поместили до завершения разбирательства в одно из местных социальных учреждений, а младшую в больницу для тщательного обследования. Следователи проводят проверку.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев. Тела супругов направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Предварительно, не криминал, - рассказали в СК по Свердловской области.

Родственники умерших супругов рассказали полицейским, что вечером 20 августа были у них в гостях. По их словам, пара была в адекватном состоянии.

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