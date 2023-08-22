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НовостиПроисшествия22 августа 2023 4:21

В Асбесте из горящего дома спасли взрослого и двух детей

Пожарные спасли трех человек из горящего дома в Асбесте
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте на улице Энергетиков рано утром, 22 августа загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома. Пожарно-спасательными подразделениями по трехколенной лестнице спасены три человека, из них два ребенка.

- В 05:26 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 05:39 пожарные локализовали огонь. Еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 06:54.

На площади пять квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире. О пострадавших не сообщается.

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