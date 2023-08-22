Свердловчанам обещают похолодание до ноля градусов

В регион пришла прохлада и дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают свердловчанам похолодание до ноля градусов.

Согласно прогнозам, во вторник, 22 августа ожидается днем +15…+20 градусов, на севере до +12 градусов. А уже ночью в среду, 23 августа +5…+10 градусов, при прояснении до 0 градусов. Днем потеплеет до +17…+22 градусов, на крайнем севере до +12 градусов. В четверг, 24 августа, в ночное время ожидается +3…+8 градусов, в дневное +14…+19 градусов. Все три дня местами будут идти дожди.

Как ранее рассказал в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин, на предстоящей неделе погоду будет определять обширный заполняющийся циклон с центром в районе Республики Коми.

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