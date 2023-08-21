В Свердловскую область собираются поступать 14% российских абитуриентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область собираются поступать 14% от общего числа российских абитуриентов. Это обсудили во время рабочей встречи заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В этом году для области установлено свыше 19,5 тысячи бюджетных мест, более 9 тысяч из них для инженерных специальностей, - отметил зампред Правительства РФ.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что Свердловская область продолжает быть кузницей высококвалифицированных кадров. По итогам приёмной кампании более 78 тысяч абитуриентов подали 320 тысяч заявлений в вузы региона. Так, например, УрФУ занимает лидирующие позиции по количеству поступающих среди всех вузов страны.

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