СК начал проверку детского сада, где родители жаловались на воспитателя

Следственный комитет начал проверку детского сада после жалоб родителей на воспитателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет начал проверку детского сада после жалоб родителей на воспитателя. Родители пожаловались на методы воспитания в одном из детских садиков Заречного. По их словам, малышей за плохое поведение могли зажимать дверью, заставляли есть упавшую на пол пищу. Кроме того, как уверяют мамы, болтливых детей могли бить по губам и обзывать «тупыми».

- Будут приняты меры к опросу родителей детей и опросу сотрудников детского сада, истребованию должностной документации о работе дошкольного учреждения, - сообщают в Следственном комитете Екатеринбурга.

Также 21 августа стало известно, что прокуратура тоже начала проверку учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По мнению мам, дети стали капризными и не хотят идти в детский сад. Родители уверяют, что малышам нужна психологическая помощь.

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