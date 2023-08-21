В посёлке Пышма из-за праздника перекроют дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В посёлке городского типа Пышма перекроют движение по двум улицам из-за празднования «Дня Государственного флага Российской Федерации». 22 августа движение будет закрыто с 15:45 до 16:15.

- Движение будет перекрыто по ул. Кирова (от перекрестка ул. Кирова и ул. 1 Мая до перекрестка ул. Кирова и ул. Куйбышева) и по ул. Куйбышева (от перекрестка ул. Кирова и ул. Куйбышева до перекрёстка ул. Куйбышева и ул. Пионерская) при построении и движении пешей колонны, - сообщают в ГИБДД Свердловской области.

Полиция просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

Напоминаем, в Свердловской области утром 22 августа перекроют движение по трассе федерального значения Р-242. На 317-м километре дороги Пермь – Екатеринбург будут проводить капитальный ремонт. В период с 05:00 до 05:15 планируется остановка транспортного потока в связи с переустройством ЛЭП.

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