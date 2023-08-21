Прокуратура проверит детсад Заречного, на который жаловались родители

По словам родителей, дети не хотят идти в садик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном родители воспитанников одного из детских садов пожаловались на старшего воспитателя. Как рассказывали «КП-Екатеринбург» родители воспитанников, малышей могли лишить прогулки, зажать дверью, хватать за руки и бить по губам. Теперь дошкольным учреждением займется белоярская межрайонная прокуратура.

По данным пресс-службы ведомства, в детском саду организована проверка.

- В ходе надзорных мероприятий будет проверена достоверность опубликованной информации. При ее подтверждении будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, деятельности должностных лиц, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По мнению мам, дети стали капризными и не хотят идти в детский сад. Родители уверяют, что малышам нужна психологическая помощь.

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