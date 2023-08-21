На Урале нашли тела молодых родителей троих детей

В Асбесте нашли тела мужа и жены, у которых остались трое несовершеннолетних детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 21 августа в Асбесте нашли тела супругов, у которых остались живыми трое детей. Мужчину и женщину опознали быстро, так как у них обоих были судимости.

- Ими оказались ранее судимый в 2006 - 2022 годах за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина,, и его 32-летняя жена, ранее судимая в 2018 году за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Тела супругов нашли на кухне, их дети в это время тоже находились в квартире. Двух девочек в возрасте пяти и четырех лет отправили в социальное учреждение, а годовалую девочку - в больницу для тщательного обследования.

- При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. Сведений о том, что смерть супругов наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По информации Валерия Горелых, вечером в гостях у семьи находились близкие родственники, которые пояснили, что ещё вчера вечером, 20 августа они были в адекватном состоянии, готовили ужин. Вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой.

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