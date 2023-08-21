В Нижнем Тагиле за один день сгорело два частных дома и квартира

Сгоревший дом на садовом участке, фото: ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО МЧС России по Свердловской области

За один вечер в Нижнем Тагиле произошло три пожара в квартире и домах. Первое ЧП произошло в 19:10 19 августа: в поселке Горбуново сгорел коттедж с гаражом, площадью 225 квадратных метров. Причиной этого пожара стало замыкание проводки.

Второй пожар случился в 20:09 в квартире на улице Победы. Причиной пожара стал брошенный в угол окурок, он попал в домашние вещи, которые и загорелись.

- Пожарную службу вызвали очевидцы, которые увидели в окне хозяина квартиры. Во время пожара владелец не пострадал, - сообщают в ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО МЧС России по Свердловской области.

Третий пожар произошёл на садовом участке в СТ «Железнодорожник». На территории участка загорелась баня из-за неправильного устройства дымохода, затем огонь перешёл и на дом. Хозяйка просто приехала на выходные в сад и по приезду затопила баню, которая находится под одной крышей с садовым домом.

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