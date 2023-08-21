В Екатеринбурге резко выросла стоимость аренды однокомнатных квартир

Снять жилье стало дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в Екатеринбурге за последний месяц выросла на 16%. Об этом в своей telegram-канале пишет владелец агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский.

- Средняя стоимость в аренду однокомнатной квартиры в начале июля – 24 тысячи рублей (коммунальные услуги включены). Средняя стоимость на вчерашний день – 28 тысяч рублей (всё включено). Рост на 4 тысячи рублей за месяц, - говорится в сообщении.

Как отмечает автор поста, подъем цен связан с сезонным дефицитом предложения, который сейчас достиг пика. Именно поэтому арендодатели поднимают цены на жилье. Однако 16% за месяц, как отмечает автор, это слишком быстрый скачок.

Цены на съем двухкомнатного жилья подскочили не так сильно за последний месяц. Однако считать, оценивать рост цен и делать выводы стоит в конце года, отметил Словиковский.