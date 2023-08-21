Поезда Челябинск – Екатеринбург не будут курсировать три дня

Ограничения ввели на 28 августа, 4 и 11 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Пригородные поезда Челябинск – Екатеринбург перестанут курсировать на три дня. Ограничения введут в связи с работами на путях на однопутных перегонах. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

- По понедельникам, 28 августа, 4 и 11 сентября, не будут курсировать пригородные поезда в два направления, - пояснили в пресс-службе СвЖД.

Представители железной дороги приносят извинения пассажирам за временные неудобства. При планировании поездки важно уточнить расписание перед поездкой.

Ранее, днем 21 августа, на свердловской железной дороге назначили нового начальника. Им стал Павел Бурцев.

- Начальником стал Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок, - пояснили в РЖД.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru