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НовостиОбщество21 августа 2023 13:20

Уральская компания отправит в Узбекистан технику для разработки нефтяных скважин

Компания «Квант» поставит технику для разработки нефтяных месторождений до конца года
Рузана Мачитова
На выставке уральскую делегацию возглавлял губернатор Евгений Куйвашев

На выставке уральскую делегацию возглавлял губернатор Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская компания «Квант» поставит в Узбекистан продукцию и технику для разработки нефтяных месторождений. Сделка состоялась в апреле этого года, в рамках международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023». Информация размещена на сайте правительства Свердловской области.

На выставке уральскую делегацию возглавлял губернатор Евгений Куйвашев. На мероприятии предприниматели провели переговоры с партнерами из Узбекистана. Таким образом, была заключена сделка с компанией Eriell, которая предоставляет услуги строительства и ремонта скважин компаниям нефтегазовой отрасли.

- Согласована возможность доставки из России радиоактивных грузов специализированным автомобильным транспортом. Итогом стало подписание контракта на поставку в Узбекистан российской радиоизотопной продукции и радиационно-защитной техники, предназначенной для исследования скважин, где предполагается добыча нефти, – отметил первый замдиректора компании «Квант» Василий Русанов.

В рамках контракта, продукция компании «Квант» должна быть доставлена в Узбекистан до конца 2023 года. Она будет отправлена в специализированных транспортно-упаковочных комплектах. Стоимость сделки не раскрывается.