Уральская компания отправит в Узбекистан технику для разработки нефтяных скважин

На выставке уральскую делегацию возглавлял губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская компания «Квант» поставит в Узбекистан продукцию и технику для разработки нефтяных месторождений. Сделка состоялась в апреле этого года, в рамках международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023». Информация размещена на сайте правительства Свердловской области.

На выставке уральскую делегацию возглавлял губернатор Евгений Куйвашев. На мероприятии предприниматели провели переговоры с партнерами из Узбекистана. Таким образом, была заключена сделка с компанией Eriell, которая предоставляет услуги строительства и ремонта скважин компаниям нефтегазовой отрасли.

- Согласована возможность доставки из России радиоактивных грузов специализированным автомобильным транспортом. Итогом стало подписание контракта на поставку в Узбекистан российской радиоизотопной продукции и радиационно-защитной техники, предназначенной для исследования скважин, где предполагается добыча нефти, – отметил первый замдиректора компании «Квант» Василий Русанов.

В рамках контракта, продукция компании «Квант» должна быть доставлена в Узбекистан до конца 2023 года. Она будет отправлена в специализированных транспортно-упаковочных комплектах. Стоимость сделки не раскрывается.