В Первоуральске автошкола выплатила 500 тысяч за некачественное обучение

Суд решил взыскать с автошколы стоимость на оказанных услуг, неустойку, компенсацию и штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

В Первоуральске автошкола выплатила 500 тысяч рублей за некачественное обучение. На услуги пожаловались больше 20 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Стоимость обучения варьировалась от 7,5 до 28 тысяч рублей. Однако учителя оказали некачественно услуги или же не исполнили полный объем. Недовольные ученики пытались вернуть свои деньги больше года.

- На всех этапах досудебного урегулирования конфликта гражданам помогал Первоуральский консультационный пункт для потребителей, - отметили в региональном ведомстве.

Специалисты городского Роспотребнадзора подали в суд иск о защите прав потребителей. Суд решил взыскать с ответчика стоимость оказанных услуг, неустойку, компенсацию и штраф. Сумма выплат превысила 530 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru