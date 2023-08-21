В Штабе общественной поддержки Свердловской области показали самозанятых XIX века

Фото: пресс-служба «Штаб общественной поддержки»

В минувшую субботу, 19 августа, Екатеринбург масштабно отметил свое 300-летие. А одной из самых ярких площадок стал Штаб общественной поддержки Свердловской области на улице Куйбышева. Здесь для гостей показали театральную постановку, которая рассказала о самозанятых жителях нашего города XIX века.

- Дорогие друзья! Позвольте мне поздравить вас всех с 300-летием, с юбилеем нашего любимого города Екатеринбурга, - обратился к участникам мероприятия руководитель Штаба общественной поддержки Свердловской области Михаил Клименко. - Городу я хочу пожелать дальнейшего развития и процветания. Всем вам мира, добра, долголетия, крепкого здоровья, новых побед.

На мероприятии организаторы отметили, что цель театрального представления – воспитание налоговой грамотности у подрастающего поколения и знакомство с историей предпринимателей Екатеринбурга, а также с основами налоговой системы Российской Федерации. Ну а если точнее, то со специальным налоговым режимом для самозанятых.

Воспитанники театральной студии сыграли на сцене роли известных уральских предпринимателей – владельца первого автосалона Рихарда Штроля; братьев Агафуровых, открывших на Урале первый супермаркет; и, конечно, фотолетописца Урала Вениамина Метенкова. По сюжету, различные успешные предприниматели прошлого собираются в доме Метенкова, чтобы сфотографироваться. Так судьба сводит вместе множество исторических личностей и тех, кто помогал им развиваться. Заглянул в фотолавку даже знаменитый реформатор, председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин. К слову, подобное случилось на самом деле – в феврале 1911 года Столыпин ненадолго заезжал в Екатеринбург.

После театральной постановки руководитель Штаба общественной поддержки Михаил Клименко в торжественной обстановке наградил жителей Екатеринбурга, победивших в конкурсе «Мой любимый Екатеринбург».