Сейчас поисками пропавшего мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге с начала июля ищут 44-летнего мужчину. Местонахождение Алексея Ермакова неизвестно с 8 числа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза серо-зеленого цвета, волосы темно-русые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, информации о том, во что был одет мужчина в день исчезновения. Сообщается, что Алексей Ермаков может находиться в любом районе города или даже за пределами Екатеринбурга.

Сейчас поисками пропавшего мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться екатеринбуржец, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в МВД, набрав 112.

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