Мешков проверил полицейских, охраняющих фестиваль университетского спорта

По итогам проверки, Мешков дал поручения руководителям и сотрудникам пункта временного размещения. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Глава свердловского МВД Александр Мешков посетил район, где живут и работают сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность на площадках международного фестиваля университетского спорта.

Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Генерал-лейтенант Мешков со своим заместителем генерал-майором Александром Воронежским проверили комнаты, где отдыхают полицейские, а также зону столовой, медпункт и другие служебные и хозяйственные помещения пункта. Также глава свердловского МВД ознакомился с документами в дежурной части, наличием лекарств в медпункте, проверил наличие и исправность средств связи, а в столовой ознакомился с меню для работников правопорядка.

- Генерал Мешков зашел в комнаты к сотрудникам и лично спросил про наличие, либо отсутствие проблем при обеспечении охраны общественного порядка на мероприятиях с массовым пребыванием граждан, а также бытовых вопросов, - отметил полковник Горелых.

По итогам проверки, Мешков дал поручения руководителям и сотрудникам пункта временного размещения.