Екатеринбурженке выплатили больше миллиона рублей за неудачные коронки

В ноябре 2021 года женщина обратилась в клинику с претензией о возврате денег за услуги и убытки Фото: Олег ЗОЛОТО

Екатеринбурженка судилась со стоматологией за неудачные коронки. У пациентки ухудшилось состояние зубов и десен после операции. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В июне 2020 года Людмила обратилась в клинику. Она хотела сменить две пластмассовые коронки на металлокерамические. Тогда врач предложила заменить всю верхнюю челюсть. Больше года длилось лечение. Однако оно не порадовало женщину.

- Женщину стали мучить боли в местах хирургического вмешательства, сколы и крошение стоматологических материалов. У Людмилы начались головные боли, нарушился сон, стал затруднителен прием пищи, - отметили в суде.

В ноябре 2021 года женщина обратилась в клинику с претензией о возврате денег за услуги и убытки. По итогам врачебной комиссии ей было отказано. Тогда Людмила обратилась с иском в суд. Женщина попросила взыскать неустойку в 270 тысяч рублей, компенсацию в 500 тысяч рублей и штраф 50% от присужденной суммы.

Оказалось, что причиной неудачного протезирования стал неправильный план лечения. Из-за этого теперь екатеринбурженка нуждается в ортопедическом лечении. Суд частично удовлетворил требования. С клиники взыскали 1,207 миллион рублей. Ответчик не согласился с решением. Перерассмотрев дело, было решено взыскать на 100 тысяч меньше.

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