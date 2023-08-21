Евгений Куйвашев: Екатеринбург приветствует студенческие команды 36 стран

Фото: Департамент информационной политики Екатеринбурга

20 августа 2023 года в Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из 36 государств.

Фестиваль торжественно открыли заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Участников, гостей и организаторов поздравил с открытием фестиваля Президент России Владимир Путин.

– Организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся. Убежден: то, что создано сегодня, будет еще долго служить людям. Желаю участникам фестиваля университетского спорта красивой, бескомпромиссной борьбы, ярких побед и рекордов, – процитировал Президента РФ Игорь Левитин.

Губернатор Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что участники и гости оценят уровень подготовки и уральское гостеприимство.

– Уверен, что мы станем свидетелями невероятных достижений, ярких эмоций и дружеского соперничества, – сказал Евгений Куйвашев.

Екатеринбург готовился к Фестивалю основательно. Здесь были построены и реконструированы спортивные объекты, для этих целей из федерального бюджета выделено 10 млрд. рублей. Эти объекты станут наследием Фестиваля и площадкой для будущих соревнований.

Кроме того, по словам Евгения Куйвашева, кампус – часть наследия, которое остается региону.

– Уральский федеральный университет получает возможность пользоваться современной спортивной инфраструктурой. И, конечно, проведение Фестиваля имеет долгосрочный эффект для привлечения уральцев в спорт, – подчеркнул губернатор.

Напомним, до 31 августа более 2,3 тысячи человек будут состязаться в 14 видах спорта. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей.