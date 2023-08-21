В Екатеринбурге прошел Уральский форум специалистов похоронного дела

Специалисты обсудили актуальные проблемы отрасли. Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге состоялся Уральский форум специалистов похоронного дела. Екатеринбуржцы второй год подряд принимают коллег из разных городов России, в этот раз мероприятие посетили более ста представителей отрасли. Организатором вновь выступила Ассоциация «Похоронные организации Урала» при поддержке администрации города.

17 августа, в рамках форума, прошел «Всероссийский конкурс по танатопрактике». Мастера из 12 команд - от Благовещенска до Москвы - демонстрировали навыки предпохоронной подготовки тел умерших. Жюри оценивало теоретические знания участников, а в рамках практического этапа было необходимо с помощью макияжа скрыть поврежденные участки на манекенах. Лучшими в итоге признали танатопрактиков из Москвы, команда из Екатеринбурга заняла третье место, разделив его с коллегами из Благовещенска и Перми. Победители конкурса получили денежные призы.

18 августа – во время второго дня Уральского форума специалистов похоронного дела – представители области обсудили актуальные проблемы. В частности, возможность внедрения регистрации захоронений, инвентаризации кладбищ и цифровизации похоронной деятельности. Не оставили без внимания и законодательные аспекты работы.

Мастера из 12 команд - от Благовещенска до Москвы - демонстрировали навыки предпохоронной подготовки тел умерших. Фото: предоставлено организаторами

- Мы - представители организаций, которые работают в правовом поле, - боремся с теневым бизнесом. Сегодня уже есть маленький положительный шажок. В Госдуму из правительства внесен документ, по которому гарантированный перечень ритуальных услуг можно будет заказывать только через портал «Госуслуги». То есть любой человек в момент утраты близкого, сможет не выходя из дома, благодаря онлайн-сервису, пройти все этапы: от сообщения о смерти родственника до получения наследства. Естественно, в список попадут только официально зарегистрированные компании, которые честно выполняют взятые на себя обязательства. Форма собственности при этом не имеет значения, это и муниципальные, государственные службы, и коммерческие структуры, - рассказал исполнительный директор Ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов.

Спикерами форума стали практикующие специалисты похоронного дела из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Тольятти, а также именитые бизнес-тренеры из Свердловской области.

Последние отвечали за проведение мастер-классов, тематики некоторых из них, например, гипно-техники и методы цыганского гипноза, могли показаться провокационными. Представители форума отметили, что честным представителям отрасли необходимо также обладать этими знаниями. В частности, для того, чтобы видеть техники «черных похоронщиков», уметь им противостоять и предупреждать об этом клиентов.

Участники форума отметили высокий уровень организации, актуальность затронутых вопросов и выказали желание посетить подобное мероприятие в следующем году.