В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему задержали салют на День города

Салют прогремел в 23:56 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга назвали причину, по которой праздничный салют в День города 19 августа начался с опозданием почти на час. Как оказалось, приглашенные артисты решили продлить свое выступление, из-за чего пришлось сдвинуть и время запуска салюта с 23:15 на 23:56.

- По признанию участников гала-концерта, они вдохновились праздничным настроением собравшихся горожан. Чтобы не портить звук концерта и не допустить какофонии было решено на 25 минут позже начать выступление «Дискотеки Авария» и светомузыкального шоу с фейерверком, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской администрации.

Напомним, в день 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере выступали певица Валерия, бард Александр Новиков, солист группы «Чайф» Владимир Шахрин и Хор Турецкого. На Плотинке после завершения гала-концерта в сквере на сцену вышла «Дискотека Авария».

Столь долгую задержку красочного салюта многие горожане и гости уральской столицы не оценили. По их словам, из-за холода, проблем с транспортом и пробками на дорогах ряд зрителей ушли из центра города, не дождавшись финального светового шоу и фейерверка.

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