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НовостиПроисшествия21 августа 2023 11:15

Обвиняемый в убийстве аспиранта УрФУ из Габона попал на видео

Обвиняемый в убийстве аспиранта из Габона в Екатеринбурге попал на видео
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Как выглядит обвиняемый в убийстве аспиранта из Екатеринбурга

Как выглядит обвиняемый в убийстве аспиранта из Екатеринбурга

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Ленинском районном суде в ближайшее время выберут меру пресечения для 23-летнего уроженца Артемовского Данила Фомина. Именно его обвиняют в резонансном убийстве в убийстве аспиранта УрФУ из Габона, случившемся в Екатеринбурге ранним утром 18 августа.

После того, как обвиняемого начали уводить из зала, корреспондент «КП-Екатеринбург» спросил Данила, признает ли он вину. На этот вопрос Данил Фомин ответил утвердительно.

Родители задержанного заявили, что их сын защищался, а еще рассказали о причинах конфликта.

- Франсуа погладил по руке девушку друга Дани. И послал ей воздушный поцелуй, - уточнил отец Данила Фомина.

Ранее мы рассказывали о том, что известно об убийстве аспиранта из Африки в Екатеринбурге.