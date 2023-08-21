Как выглядит обвиняемый в убийстве аспиранта из Екатеринбурга Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Ленинском районном суде в ближайшее время выберут меру пресечения для 23-летнего уроженца Артемовского Данила Фомина. Именно его обвиняют в резонансном убийстве в убийстве аспиранта УрФУ из Габона, случившемся в Екатеринбурге ранним утром 18 августа.

После того, как обвиняемого начали уводить из зала, корреспондент «КП-Екатеринбург» спросил Данила, признает ли он вину. На этот вопрос Данил Фомин ответил утвердительно.

Родители задержанного заявили, что их сын защищался, а еще рассказали о причинах конфликта.

- Франсуа погладил по руке девушку друга Дани. И послал ей воздушный поцелуй, - уточнил отец Данила Фомина.

Ранее мы рассказывали о том, что известно об убийстве аспиранта из Африки в Екатеринбурге.