В Серове простились с погибшим на СВО свердловчанином

Мужчина погиб на 49 году жизни. Фото: Администрация Серовского городского округа
В Серове простились с погибшим в ходе СВО бойцом. Олег Черных умер при выполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа.
Мужчина погиб на 49 году жизни. Он родился и жил в Серове. Свердловчанин закончил школу №9. А затем обучался в профессиональном училище №83. Там он получил образование слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
- Работал на Металлургическом, Ферросплавном заводах и других предприятиях города. В марте 2023 года ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции, где добросовестно выполнял свой воинский долг, - отметили в мэрии.
Олег Черных погиб 23 июля 2023 года при освобождении села Спорное в Донецкой Народной Республике. Прощание с мужчиной прошло 21 августа в 12:00.
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