Шапочка из фольги отменяется: уральский ученый опроверг миф об опасном воздействии радиосвязи

В России действует проект «Сфера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все помнят, как в сказке яблочко каталось по блюдечку и показывало человека, с которым можно пообщаться. И эта мечта воплотилась в виде сотовой связи, которая уже дошла до уровня 5G.

Но люди вдруг обеспокоились, не опасно ли это?

– Опасения у людей бывают всегда, когда появляется что-то новое – технологии, изобретения, – отметил доцент департамента радиоэлектроники и связи УрФУ Иван Малыгин. – Говорят, когда появился паровоз, рассчитывали, безопасно ли ездить со скоростью 40 км/час. А на автомобилях – 12 км/час. Тогда предполагали, что люди на такой скорости могут задыхаться.

Благодаря сотовой архитектуре люди получили новые возможности. Ученые провели множество исследований на опасность радиосвязи для здоровья, но доказать, что она вредна, не получилось.

– Работаю с СВЧ-излучениями около 30 лет. Знаю примерные уровни и мощности опасные для жизни. Основная модель воздействия, которая сейчас существует, это нагрев кожи и нагрев тела, которые вызывают СВЧ-излучения. Представьте, человек загорает, его тело подвергается воздействию солнечного излучения так, что кожа меняет пигментацию. Но никто не загорал от смартфона, сколько бы он не прикладывал его к себе, – отметил Иван Малыгин.

В космосе передача информации бесконечна. Поэтому становится актуальным спутниковый интернет. В России такой интернет уже доступен. Например, с помощью него датчики газопроводов и нефтепроводов управляются в территориях, где нет связи.

– Последние несколько лет со студентами мы создали систему для связи со спутниками. Связываемся, принимаем информацию, обрабатываем, декодируем. Сегодня в России действует проект «Сфера». И не так давно был запущен первый демонстрационный спутник широкополосного интернета. Он находится на орбите 8 тысяч км. С ним экспериментируют специалисты Роскосмоса. Планируется, что спутники будут проходить над нашей страной и давать интернет в малонаселенных территориях, – подчеркнул ученый.

Связь будет и дальше находить новые ниши. По мнению Ивана Малыгина, наука и технологии движутся в том направлении, в котором абоненты готовы платить.

– Возникла гениальная идея - интернет вещей, но у вещей нет денег, за все платит человек. Поэтому кроме утилитарных вещей можно развивать радиосвязь и в других отраслях, например, космосе, подводном туризме, – считает уральский ученый.

Еще одна перспектива, по словам Ивана Малыгина, это переход к фотонным сетям. Фотон – малая частица света, которая требует намного меньше энергии для передачи информации. Это станет альтернативой оптоволокну. Ученые работают над этим. И рано или поздно, возможно, мы будем свидетелями фотонных ноутбуков или сетей.