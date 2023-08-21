Обвиняемый в убийстве аспиранта УрФУ из Габона признал вину

Обвиняемому избирают меру пресечения в Ленинском суде Екатеринбурга Фото: Олег ГАЛИМОВ

Обвиняемый в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Данил Фомин признал свою вину. Днем 21 августа его привезли в Ленинский районный суд Екатеринбурга, для того, чтобы ему избрали меру пресечения.

На вопрос корреспондента «КП-Екатеринбург», который сейчас находится в суде, признается ли он в преступлении, в котором его обвиняют, парень ответил «Да».

Напомним, утром 18 августа в центре Екатеринбурга был убит 32-летний аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Инцидент произошел в кафе быстрого питания на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта.

По словам родителей обвиняемого Данила, ссора произошла из-за того, что парень заступился за друга. Отец обвиняемого рассказывает, что Франсуа погладил по руке девушку друга Данила, после чего завязалась драка. Нож у него был для самообороны, а убивать аспиранта в планах у парня не было.

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