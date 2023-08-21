Рабочие начали прокладывать кабель на территории частного дома Фото: читатель КП

Беременная екатеринбурженка набросилась на рабочих, перекопавших двор ее дома. Все произошло на Котельникова,79. Здесь стоит двухэтажный дом, на территории которого рабочим пришлось прокладывать кабельную линию.

- Этот дом должны были снести. Но не сносят потому, что там живет семья с детьми, которые видимо не захотели расселяться [прим.ред: дома рядом снесли под строительство многоэтажек]. По бумагам дома нет, но по факту он еще есть, его не расселили, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель Петр.

Фото: читатель КП

По его словам, у жителей частной двухэтажки это был единственный выезд из двора, но и его теперь перекопают ради прокладки кабеля для новых домов, которые строятся рядом. Это и возмутило беременную жительницу дома.

- Она бегает с дрыном железным вокруг и кричит на рабочих, - рассказал читатель. - У нее дома еще двое детей.

Фото: читатель КП

«КП-Екатеринбург» запросила информацию в городском УМВД.

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