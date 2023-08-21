Рабочие начали прокладывать кабель на территории частного дома Фото: читатель КП
Беременная екатеринбурженка набросилась на рабочих, перекопавших двор ее дома. Все произошло на Котельникова,79. Здесь стоит двухэтажный дом, на территории которого рабочим пришлось прокладывать кабельную линию.
- Этот дом должны были снести. Но не сносят потому, что там живет семья с детьми, которые видимо не захотели расселяться [прим.ред: дома рядом снесли под строительство многоэтажек]. По бумагам дома нет, но по факту он еще есть, его не расселили, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель Петр.
Фото: читатель КП
По его словам, у жителей частной двухэтажки это был единственный выезд из двора, но и его теперь перекопают ради прокладки кабеля для новых домов, которые строятся рядом. Это и возмутило беременную жительницу дома.
- Она бегает с дрыном железным вокруг и кричит на рабочих, - рассказал читатель. - У нее дома еще двое детей.
Фото: читатель КП
«КП-Екатеринбург» запросила информацию в городском УМВД.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru