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НовостиПроисшествия21 августа 2023 10:36

Беременная екатеринбурженка набросилась на рабочих, перекопавших двор ее дома

Женщина набросилась на рабочих, прокладывающих кабель возле ее дома
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Рабочие начали прокладывать кабель на территории частного дома Фото: читатель КП

Рабочие начали прокладывать кабель на территории частного дома Фото: читатель КП

Беременная екатеринбурженка набросилась на рабочих, перекопавших двор ее дома. Все произошло на Котельникова,79. Здесь стоит двухэтажный дом, на территории которого рабочим пришлось прокладывать кабельную линию.

- Этот дом должны были снести. Но не сносят потому, что там живет семья с детьми, которые видимо не захотели расселяться [прим.ред: дома рядом снесли под строительство многоэтажек]. По бумагам дома нет, но по факту он еще есть, его не расселили, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель Петр.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

По его словам, у жителей частной двухэтажки это был единственный выезд из двора, но и его теперь перекопают ради прокладки кабеля для новых домов, которые строятся рядом. Это и возмутило беременную жительницу дома.

- Она бегает с дрыном железным вокруг и кричит на рабочих, - рассказал читатель. - У нее дома еще двое детей.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

«КП-Екатеринбург» запросила информацию в городском УМВД.

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