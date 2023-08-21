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НовостиОбщество21 августа 2023 10:32

Прибыль Уралмашзавода увеличилась почти в три раза за первое полугодие 2023 года

За первое полугодие она составила 490,13 млн рублей
Рузана Мачитова
Прочие расходы компании сократились с 1,97 млрд рублей в 2022 году до 933,46 млн в нынешнем

Прочие расходы компании сократились с 1,97 млрд рублей в 2022 году до 933,46 млн в нынешнем

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Уралашзавод» за январь-июнь нынешнего года увеличил прибыль в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

В отчете компании указано, что чистая прибыль выросла с 188 327 млн до 490 131 млн рублей.

Также в отчетности указано, что выручка предприятия за первые полгода составила 13,52 млрд, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2022 года. Себестоимость продаж выросла с 5,09 млн до 10, 9 млн рублей. Валовая прибыль завода выросла на 38,8 %.

Прочие расходы компании сократились с 1,97 млрд рублей в 2022 году до 933,46 млн рублей в нынешнем году.

ПАО «Уралмашзавод» производит оборудование для горнодобывающей промышленности, металлургии и атомной энергетики. Завод входит в состав группы «УЗТМ-Картэкс».