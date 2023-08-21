В самолете, летевшем из Сочи в Москву, у стюардессы с Урала остановилось сердце

Самолет летел из Сочи в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным телеграм-канала Shot, на самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшем из Сочи в Москву, стало плохо женщине. По предварительной информации, у бортпроводницы остановилось сердце, когда воздушное судно находилось на высоте в 10 тысяч метров.

Первую помощь ей оказал один из пассажиров, которым оказался глава столичного Росздравнадзора. Он смог запустить сердце девушки. Самолет после этого приземлился в Волгограде, где женщину передали в руки врачей.

- На данный момент мы проверяем информацию по этому сообщению, - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.