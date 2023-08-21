Стоматолог Балакирева назвала полезные для зубной эмали продукты

Балакирева советует раз в полгода посещать стоматолога Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоматолог Мария Балакирева рассказала, какие овощи и фрукты помогают очищать зубную эмаль. Речь идет о клубнике, яблоках, а также жестких овощах и фруктах. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

- Рекомендую клубнику, яблоки, жесткие фрукты и овощи. Если брать персик, то там есть волокна, которые могут застревать между контактами. В этом случае надо хотя бы воспользоваться зубной нитью. Если вы это не делаете, любая пища будет идти во вред, если не ухаживать за полостью рта, - рассказывает специалист в беседе с изданием.

Также Балакирева советует раз в полгода посещать стоматолога, заниматься профилактической гигиеной, проводить ультразвуковую очистку зубов и убирать зубные камни.