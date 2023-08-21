В Ханты-Мансийске строят самую большую школу в городе

Школу достроят к концу будущего года. Фото: Центр социальных медиа Югры

В микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска строят самую большую школу в городе. Учебное учреждение рассчитано на 1 725 школьников, они будут заниматься в четырех блоках трехэтажного здания с просторными классами, спортзалами, актовым залом, бассейном и лабораторией.

По данным портала ugra-news.ru, в здании новой школы создадут условия для комфортного передвижения маломобильных групп. Внутренним оформлением учебного учреждения занимался приглашенный дизайнер.

Рядом со зданием школы расположат хоккейный корт, площадку для баскетбола и волейбола, а также полосу препятствий. У здания появится парковка на 400 мест. Сегодня готовность здания составляет 60%. Все работы завершат к концу 2024 года.