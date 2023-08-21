В Казани погибла екатеринбурженка, выпав с 16-го этажа

По словам друзей погибшей, незадолго до ее смерти из квартиры доносились крики Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани погибла екатеринбурженка, выпав из окна шестнадцатого этажа. Девушке было 27 лет. Последние два года она жила в столице республики Татарстан. Об этом сообщает портал Е1.

По словам друзей погибшей свердовчанки, незадолго до ее смерти из квартиры доносились крики. Пока никакой информации о том, что произошло перед падением, нет. Мама девушки приедет в Казань для опознания. Вскоре будет проведена экспертиза.

- У нее осталась только мама, которой очень нужна помощь и содействие в том, чтобы достойно проводить дочь в мир иной, - отметил друг погибшей.

Сейчас друзья екатеринбурженки собирают деньги для того, чтобы перевезти тело девушки в родной город. Там пройдут похороны.

Ранее, в начале лета 2023 года, в Екатеринбурге на Уктусе пьяная 31-летняя девушка выпала из окна. Следственный комитет начал проводит проверку. Инцидент произошел на улице Рощинской.

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