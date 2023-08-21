На Тюменском тракте в ДТП с грузовиком и легковушкой погиб человек

На трассе столкнулись грузовик и легковушка. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

На Тюменском тракте рядом с деревней Мальцево произошла смертельная авария. На трассе столкнулись грузовик и легковушка. Авария произошла днем 21 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Тугулымскому району, - отметили в региональном ГИБДД.

Автоинспекторы установили, что в аварии погиб 38-летний водитель легковушки. Медики скорой помощи не успели спасти его. Сейчас по факту ДТП будут проводить проверку. Уже после нее будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ранее, днем 20 августа, на Режевском тракте водитель легковушки погиб, столкнувшись с лосем. На 68 километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск лось неожиданно выбежал на дорогу. Из-за чего водитель на ВАЗ-21102 влетел в дикое животное.

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