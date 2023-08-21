В Екатеринбурге десятки школ остаются без систем видеонаблюдения

1 сентября к школам Екатеринбурга стянут наряды полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2023 года полиция проверила 424 здания средних образовательных учреждения Екатеринбурга на предмет обеспеченности средствами безопасности и готовности реагировать на экстренные ситуации. Еще 330 помещения проверят до начала учебного года.

По данным ЕАН, все 754 здания школ, лицеев и гимназий оборудованы тревожными кнопками, но только в 700 зданиях установлена система видеонаблюдения.

Все школы Екатеринбурга находятся под защитой Росгвардии, частных охранных учреждений, а также специалистов образовательных учреждений.

В день знаний к школам стянут наряды полиции для обеспечения общественного порядка. На улицах Екатеринбурга усилят патрулирование.

Отметим, что 1 сентября в школы пойдут больше 200 тысяч учеников Екатеринбурга, включая 24 тысячи первоклассников.