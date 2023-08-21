Жители Югры выбирают птиц для Красной книги

Редкие виды книг могут попасть в Красную книгу Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Ханты-Мансийского автономного округа могут помочь с выбором птиц, которые занесут в Красную книгу. С такой просьбой к югорчанам обратились специалисты окружного департамента недропользования и природных ресурсов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В каталог редких и исчезающих животных могут попасть три вида – белолобый гусь, морская чернеть и тундряная куропатка. В нынешней Красной книге есть 265 животных и растений, в обновленное издание предлагают включить еще 33 вида.

Проголосовать можно через портал Госуслуг анонимно.

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