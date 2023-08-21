Капсулу времени в Екатеринбурге вскроют 30 августа

Капсулу времени планируют вскрыть уже 30 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую пятницу, 18 августа, в Историческом сквере Екатеринбурга изъяли из земли Капсулу времени. Она хранилась там 50 лет - была заложена в 1973-м с наказом вскрыть в день 300-летия Екатеринбурга.

После этого капсулу, огромный стальной сосуд, герметично закрытый, оставили стоять в Историческом сквере на два дня, чтобы все желающие могли с ним сфотографироваться. Правда, многих интересовал вопрос - когда же его вскроют? В понедельник, 21 августа, в Музее истории Екатеринбурга дали предварительный ответ.

- Пока предварительно решено, что вскрывать Капсулу времени мы будем 30 августа, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. - Проводиться это будет в закрытом помещении, чтобы возможно было принять меры по сохранению предметов, хранящихся внутри.

Добавим, что и сама Капсула времени и ее содержимое впоследствии станут частью постоянной экспозиции Музея истории Екатеринбурга.

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