Свердловчане смогут воспользоваться тонометром, пульсоксиметром и бесконтактным термометром. Фото: «Почта России»

В Свердловской области в сельских отделениях почты появятся «Уголки здоровья». В пунктах выдачи посылок можно будет проверить пульс, давление, уровень кислорода в крови и температуру. Об этом заявили в пресс-службе «Почты России».

В 2023 году были обновлены 46 отделений. В каждом из них появятся «Уголки здоровья». Услуги будут бесплатными. Свердловчане смогут воспользоваться тонометром, пульсоксиметром и бесконтактным термометром.

- Первые «Уголки здоровья» появились в 40 обновленных сельских отделениях «Почты России» в регионе в прошлом году, - отметили в пресс-службе почты.

Помимо этого в обновленных пунктах установили специальные компьютеры. С них все желающие смогут зайти на сайт «Госуслуг», Социального фонда, «Работа.ру» и другие.

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