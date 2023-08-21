В Екатеринбурге осудят мужчину, угрожавшего убить бывшего тестя бензопилой

Пила лежала в багажнике машины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге под суд пойдет 40-летний мужчина, который угрожал бывшему тестю бензопилой. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, все произошло вечером 28 июля нынешнего года.

Стычка между мужчинами случилась в районе дома №30 на улице Щорса. Причем в момент произошедшего обвиняемый был пьян. Сначала он толкнул 70-летнего отца своей бывшей жены, причем сделал это с такой силой, что пожилой мужчина упал на асфальт.

- После этого обвиняемый взял из автомобиля бензопилу, подошел к лежащему на асфальте потерпевшему и стал перед ним приводить бензопилу в рабочее состояние, высказывая при этом угрозу убийством, которую пострадавший воспринял реально, - говорится в сообщении ведомства.

В итоге на владельца бензопилы завели уголовное дело по первой части статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Сейчас расследование завершено, а дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга. За эту выходку екатеринбуржцу грозит до двух лет колонии.