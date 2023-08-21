В Нижнем Тагиле благоустраивают Площадь горняков

В Екатеринбурге обновляют площадь горняков. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на минувшей неделе началось благоустройство Площади горняков по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Рабочие уложили второй слой асфальта, сейчас идет благоустройство газонов. Также специалисты завершают укладывать плитку на трамвайных путях на участке от улицы Космонавтов до Черных по Фрунзе.

Завершается демонтаж покрытия старых пешеходных дорожек возле памятника горнякам. На этой неделе рабочие начнут укладывать новую плитку.

Отметим, что ремонтные работы на улицах Нижнего Тагила и Екатеринбурга завершаются до середины осени.

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